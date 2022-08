Ersin Kaşif’in çektiği fotoğraflarla yapılan her iki paylaşımda, Girne Kalesi’nin bazı duvarlarının yıkılmak üzere olduğuna dikkat çekilirken, kalenin bakımsız ve çok kirli olduğu da vurgulanıyor.

Kutsal: “Kale kafamıza yıkılıyor”

Oya Kutsal, paylaşımında şu ifadelere yer veriyor: “Sayın Turizm Bakanı'na çağrımızdır… Bütün tarihi eserler gibi Girne Kalesi de kafamıza yıkılıyor.

Tarihi eserlere karşı gösterilen bu saygısızlıkla bu ülkeyi nasıl geliştirmeyi düşünüyorsunuz?

Para vermediğiniz için otları temizleyecek işçi bulunmuyor?

Hal böyleyken sizin yaptıracağınız teleferiğe nasıl güvenip bineceğiz? Tarihi eserlerin bırakın restorasyonunu, ot temizliğini bile yapacak paranız yokken teleferiğin bakımını nasıl yapacaksınız?”

Kaşif: “En bakımsız ve pis kale”

Ersin Kaşif, paylaşımında şu görüş ve birlileri veriyor: “Girne Kalesi 15 Ağustos 2022… Kolej sınavında çocuklara ‘en bakımsız pis kale hangisi?’ diye sorun, yeridir. Kırık camlar… Yerlerde ölü, derisi erimiş kuşlar… Delik deşik teller ve utanılacak daha nicesi.

Yahu olanı koruyamıyorsunuz. Bir de Girne’den yukarıya teleferik yapacaksınız. Tüm bu pisliği gelen insanlar görüyor. Ha, bir de her an başınıza yıkılma olasılığı olan taşları yerlerinden çıkmış kale duvarları. Her işiniz sahte. Hiç utanmadan da 20 TL alıp bu pis yeri ziyaret ettiriyorsunuz.”