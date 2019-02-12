Kaleburnu sahilinde 17 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Dipkarpaz bölgesindekiköyü deniz sahilinde dün büyük miktarda hintkeneviri bulundu.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre Kaleburnu’nda “Gukuma” diye bilinen mevkide, bir vatandaş tarafından, deniz sahilinde yaklaşık 17 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak polise teslim edildi.



