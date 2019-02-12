Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre Kaleburnu’nda “Gukuma” diye bilinen mevkide, bir vatandaş tarafından, deniz sahilinde yaklaşık 17 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak polise teslim edildi.
Kaleburnu sahilinde 17 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
12 Şubat 2019 Salı 17:23
Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre Kaleburnu’nda “Gukuma” diye bilinen mevkide, bir vatandaş tarafından, deniz sahilinde yaklaşık 17 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak polise teslim edildi.