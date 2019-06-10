Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini 3 haftada eğitip daha sağlıklı olabilir'
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini...
Apple tüm dünyada alay konusu oldu!
Apple alay konusu oldu!
Jüpiter Cehennemi
Jüpiter Cehennemi
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...

Kaleburnu-Sipahi Yolunda Sona Gelindi

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:29
Kaleburnu-Sipahi Yolunda Sona Gelindi
banner44

Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve KKTC Karayolları Dairesi Müdürlüğü tarafından ihale edilen Kaleburnu-Sipahi 2. Etap Yol Yapımı projesinde sona gelindi.

2. etap yapım çalışmaları Ocak 2019’da başlanan yolda temel ve asfalt serim işleri tamamlandı. 7.8klm’lik yolun 6km’lik bölümünde banket dolgu işleri tamamlanırken çelik oto korkuluk çakımı, beton kanal ve istinaf duvar yapım işleri devam ediyor.

banner41
23 bin 112 ton plantmix temel ile kaplanan yola 8 bin 962 ton asfalt serildi. Söz konusu yolda beton hendek ile taş duvar işlerinin yanı sıra bin 400 metre oto korkuluk çakımı yapılacak.

Yolun yarma dolgu ve alt temel işlerinden oluşan 1. Etap çalışmaları, 31 Mayıs 2017’de tamamlanmıştı. İhalesi 16 Kasım 2018’de tamamlanan, 28 Aralık 2018’de yüklenici firma ile sözleşmesi imzalanan 2. Etap çalışmalarıyla birlikte Kaleburnu-Sipahi yolu yaklaşık 7.5 milyon TL’ye mal olacak.

Hava şartlarının elvermesi halinde işlerin tümünün öngörülen sürede tamamlanması ve geçici kabulün yapılması öngörülüyor.

Diğer yandan Lefkoşa-Girne Anayolu’nda yağışlar nedeniyle meydana gelen tahribatların giderilmesi için açılan ihale tamamlandı ve çalışmalar başladı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kaleburnu-
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gözügüzelli: "Bu haklar KKTC için de geçerlidir"
Gözügüzelli: "Bu haklar KKTC için de geçerlidir"
Sol Hareket: ‘Ülke suç ve suçlu cennetine döndü’
Sol Hareket: ‘Ülke suç ve suçlu cennetine döndü’
Palm Beach Sahilinde köpek balığı yakalandı
Palm Beach Sahilinde köpek balığı yakalandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim