Kaleburnu-Sipahi Yolunda Sona Gelindi

Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve KKTC Karayolları Dairesi Müdürlüğü tarafından ihale edilen Kaleburnu-Sipahi 2. Etap Yol Yapımı projesinde sona gelindi.

2. etap yapım çalışmaları Ocak 2019’da başlanan yolda temel ve asfalt serim işleri tamamlandı. 7.8klm’lik yolun 6km’lik bölümünde banket dolgu işleri tamamlanırken çelik oto korkuluk çakımı, beton kanal ve istinaf duvar yapım işleri devam ediyor.

23 bin 112 ton plantmix temel ile kaplanan yola 8 bin 962 ton asfalt serildi. Söz konusu yolda beton hendek ile taş duvar işlerinin yanı sıra bin 400 metre oto korkuluk çakımı yapılacak.

Yolun yarma dolgu ve alt temel işlerinden oluşan 1. Etap çalışmaları, 31 Mayıs 2017’de tamamlanmıştı. İhalesi 16 Kasım 2018’de tamamlanan, 28 Aralık 2018’de yüklenici firma ile sözleşmesi imzalanan 2. Etap çalışmalarıyla birlikte Kaleburnu-Sipahi yolu yaklaşık 7.5 milyon TL’ye mal olacak.

Hava şartlarının elvermesi halinde işlerin tümünün öngörülen sürede tamamlanması ve geçici kabulün yapılması öngörülüyor.

Diğer yandan Lefkoşa-Girne Anayolu’nda yağışlar nedeniyle meydana gelen tahribatların giderilmesi için açılan ihale tamamlandı ve çalışmalar başladı.