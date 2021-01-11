Kaleburnu’nda ani ölüm!

Kaleburnu sakinlerinden Hüseyin İnlen aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polisten alınan bilgilere göre, dün saat 23:30 sıralarında, Kaleburnu’nda sakin Hüseyin İnlen (E-73), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Kaleburnu sakinlerinden Hüseyin İnlen aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Kaleburnu sakinlerinden Hüseyin İnlen aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polisten alınan bilgilere göre, dün saat 23:30 sıralarında, Kaleburnu’nda sakin Hüseyin İnlen (E-73), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.