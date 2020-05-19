Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Kalecik Valya mevkiinde çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kalecik'te ki yangın kontrol altına alındı
Kalecik Valya mevkiinde çıkan yangın kontrol altına alındı
19 Mayıs 2020 Salı 16:02
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Bu yangınlar çok normal! Bu kadar şeytanın olduğu yerde...
KKTC açik hspisane. Her santimetre karesi MOBESE kameralarla deneylenmez ise zaten denetlemeye değer birşey da kalmıyacak...
Türkiye'de ne varsa KKTC de de olacak. Çünkü malzeme aynı. Sadece burada ambargo farkı var. Bir da Reyis burda tam Reyis demokrasisi oturtamadı.
çok acaip bir durum. çok iyi incelensin. Arkasında ne var. çok yazık. Polisi çok beğenirim. Adi suçları mutlaka çözer. Bu konu çok önemli. Bekliyoruz çözsünler. Çözmeliler. kesssinlikle normal değil.