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Kalecik'te yangın

Ormanlık alanda başlayan yangın hızla yayılıyor

19 Mayıs 2020 Salı 14:14
1174 Okunma
Kalecik'te yangın

Kalecik Valya mevkiinde, makilik ve ardıç ağaçlarından oluşan  arazide yangın çıktı.

Polis açıklamasına göre  saat 14.00 sıralarında başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangına polis, itfaiye,  orman dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ile müdahale ediyor.

Orman bölgesinde başlayan yangının köydeki evlere yaklaştığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin birçoğu başka yerlere müdahale ettiğinden dolayı yangın yerinde sadece bir itfaiye ekibi bulunuyor.


 

Son Güncelleme: 19.05.2020 14:48
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Kibris kibris 2020-05-19 14:48:34

Cok yazik...ne kadar pasif kaliyoruz bu gibi durumlarda....bir avuc ormanimiza sahip cikamiyor .ne kadar etkisiz kaliyoruz...biz buyuk bir devletiz..dunyaya meydan okuruz konu lafazanliga geldiginde....

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Kibris kibris 2020-05-19 14:54:35

Sözdeereree

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