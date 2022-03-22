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Kalecik’teki 2 akaryakıt tedarikçisi kotalı satış yapıldığını açıkladı

Kıbrıs Türk Petrolleri LTD Genel Müdürü Malik İşimtekin, BRT’ye açıklamada bulunarak, fırtına kaynaklı bir gecikme yaşandığını söyledi.

22 Mart 2022 Salı 20:21
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Kalecik’teki 2 akaryakıt tedarikçisi kotalı satış yapıldığını açıkladı
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Kalecik’teki 2 akaryakıt tedarikçisi K-Pet ile ALPET bayilere kotalı satış yapıldığını açıkladı.

Bu durum Kalecik’deki petrol dolum tesislerinin önünde uzun tanker kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Kıbrıs Türk Petrolleri LTD Genel Müdürü Malik İşimtekin, BRT’ye açıklamada bulunarak, fırtına kaynaklı bir gecikme yaşandığını söyledi.

İşimtekin, fırtına kaynaklı bir geminin 5 gün geciktiğini, Antalya’da demirlemek zorunda kaldığını belirterek, söz konusu geminin 5 gün sonra çıkan gemiyle beraber 3 saat ara ile geldiğini ifade etti.

Tahliye işleminin daha devam ettiğini anlatan İşimtekin, tahliye işlemlerinin standart bir prosedürü bulunduğunu ve şu an onu uyguladıklarını belirtti.

Zam yapılacak iddialarına da yanıt veren İşimtekin, “zam bizim işimiz değildir buna Bakanlar Kurulu Karar verir, bu sorun olumsuz hava koşullarından kaynaklandı” dedi.

Benzin İstasyonlarına ait tankerlerin şoförleri de uygulanan kotadan rahatsız...

Tanker şoförleri, sabahın erken saatlerinde yakıt almak için beklediklerini ifade ederek 2 bin litre yakıtın yetersiz olduğunu belirttiler.

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal ise BRT’ye yaptığı açıklamada dün limitli olarak alabildiklerini, bugün ise 2 tedarikçi şirketin de yakıt vermeyi tamamen durdurduğunu söyledi.

Bazı istasyonların kapatma kararı olduğunu bu yönde bir birlik kararı bulunmadığını kaydeden Çağdal, “ancak bu gidişle hepimizin kapatmaktan başka çaresi kalmayacak” dedi.

Tedarikçi firmaların bir süredir çeşitli sebepler bahane ederek, yakıt tedarikini aksattıklarını dile getiren Çağdal, bu yöndeki uyarı ve şikayetlerini Başbakanlık dahil olmak üzere ilgili tüm bakanlıklara ilettiklerini ancak yanıt alamadıklarını söyledi.

Benzinciler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada ise benzincilerin 2 gündür tedarikçilerden ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda yakıt alamadığı ifade edilerek, son 6 aydır her fiyat değişimi beklentisinde bunun yaşandığına dikkat çekildi.

“K-Pet 40000 litre taşıma kapasiteli tankerlere bugün 2000 litre verebilirim diyor. Dolum tesisinde izdiham var. Tankerler boş sırada bekliyor” ifadelerine yer verilen Benzinciler Birliği açıklamasında, dağıtım şirketlerine gerekli ceza ve ikaz gitmesini resmi olarak talep ettikleri kaydedildi.

Son Güncelleme: 22.03.2022 21:23
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