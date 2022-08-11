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Kalem kalem açıkladılar... "Vergiler halka hizmet olarak dönmeli"

Casino İşletmecileri Birliği, Casino sektörünün düzenli olarak vergilerini ödediğini vurgulayarak, rakamları açıkladı.

11 Ağustos 2022 Perşembe 11:18
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Kalem kalem açıkladılar... "Vergiler halka hizmet olarak dönmeli"


Casino İşletmecileri Birliği, Casino sektörünün düzenli olarak vergilerini ödediğini vurgulayarak, rakamları açıkladı. 
Buna göre Casino sektörü Haziran ayı içerisinde devlete 239 milyon 979 bin 107 Türk lirası vergi ödedi.
Birlik vergi ve harç detaylarını da açıkladı.

İşte rakamlar şöyle:

Ruhsat Harcı: 5.789.850.00 Euro
Stopaj: 1.629.180.00 Dolar
Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi: 1.792.098.00 Dolar
Türk Lirası olarak ödenen vergi ve harçlar
KDV: 25.383.339.00 TL (Ödenen KDV devlete kalır, Casino sektörüne mahsuplaşma kapalıdır)
Gümrük Ödemeleri: 46.745.361.00 TL
Casino Giriş Ücretleri: 450.000 .00 TL
Casino İşletmecileri Birliği açıklamasının sonunda vergilerin halka hizmet olarak dönmesinin en büyük arzuları olduğunu belirtti.

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