Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Birkaç gün sonra bu telefonlar WhatsApp kullanamayacak!
Birkaç gün sonra bu telefonlar...
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor: Her an patlayabilir
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor:...
Sindirim problemleri için birebir!
Son Dakika
Sindirim problemleri için birebir!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!

Kalfalık eğitimini tamamlayan 30 mahkuma diplomaları verildi

30 mahkuma, bugün Merkezi Cezaevi’nde düzenlenen törenle diplomaları verildi.

31 Ocak 2020 Cuma 15:33
Kalfalık eğitimini tamamlayan 30 mahkuma diplomaları verildi

Mahkumların topluma kazandırılması projesi kapsamında kalfalık eğitimini tamamlayan ve yapılan sınavlarda başarılı olan 30 mahkuma, bugün Merkezi Cezaevi’nde düzenlenen törenle diplomaları verildi.

İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile Merkezi Cezaevi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen eğitimler sonucu gerçekleşen diploma törenine Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga da katıldı.

Diploma töreni Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem’in konuşmasıyla başladı. Bilmem, projeye katkıda bulunan tüm kesimlere teşekkür etti. Eğitim öğretimin sadece okullarla sınırlı olmadığına işaret eden Bilmem, mahkumlara yönelik projenin bunun kanıtı olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga, hem sivil toplumda hem de devlet kanadında duyarlılık olmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Tulga projeye katkı koyanlara teşekkür etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, projenin hükümlülerin topluma kazandırılması adına çok önemli olduğunu vurguladı.

Projeye katkı koyanlara teşekkür eden Çavuşoğlu, proje sayesinde mahkumların hapisten çıktıktan sonra hayata hazır olacaklarını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, projeye hem eğitim hem de kültür boyutuyla yardımcı olmaya hazır olduklarını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da bu gibi projelerin dünyada uzun yıllardır uygulandığına değindi.

Mahkumların hapisteki sürelerini tamamlayıp hayata geri dönerken ellerinde bir diplomaları olmasının önemine işaret eden Sucuoğlu, hem bu projenin devamı hem de bunun gibi başka projeler yapılması için desteğe hazır olduklarını belirtti.

Mahkumların hapisten çıktıktan sonra burada kazandıkları becerileri kullanarak meslek icra edebilmeleri için de destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Sucuoğlu, kendilerine bu yönde yapılan başvurulara öncelik tanıyacaklarını anlattı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise proje sayesinde mahkumların hem hapishanede geçirdikleri zamanın verimli hale getirildiğini hem de mahkumlara meslek edindirildiğini söyledi.

Eğitimleri tamamlayıp sınavları geçerek diploma alma hakkı elde eden mahkumların “altın bilezik” sahibi olduğuna işaret eden Baybars, cezaevlerinin sadece ceza süresinin doldurulduğu bir yer olmadığını, mahkumların topluma kazandırılması açısından da önem taşıdığını vurguladı.

Baybars, diploma alan mahkumlara hapisten çıktıktan sonra da destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Yeni cezaevi binasına geçilmesiyle daha fazla meslek kullanılabilir alanların artacağına işaret eden Baybars, böylece daha farklı meslek kollarında da eğitimler verilebileceğini söyledi.

Baybars, projenin hayata geçmesine destek veren tüm kesimlere ve zorlu şartlara rağmen hayata tutunmaya çalışan ve eğitimleri tamamlayan mahkumlara teşekkür etti.

(BRT/TAK)

Son Güncelleme: 31.01.2020 15:34
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberMahkumEğitimKalfalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” filminin galasına katıldı
Tatar, “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” filminin galasına katıldı
Akıncı, Çatalköy İlkokulu’nda karne dağıtımına katıldı
Akıncı, Çatalköy İlkokulu’nda karne dağıtımına katıldı
Trafik bir süre tek şeritten verilecek
Trafik bir süre tek şeritten verilecek
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim