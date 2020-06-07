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Kalın: "islam düşmanlığına müsamaha gösterilmez"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınadığını belirterek, "Rum yönetimini derhal failleri bulmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

07 Haziran 2020 Pazar 18:20
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Kalın: "islam düşmanlığına müsamaha gösterilmez"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınadığını belirterek, "Rum yönetimini derhal failleri bulmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kalın, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Limasol'daki Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılmasının ardından Larnaka'daki Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyor ve Rum yönetimini derhal failleri bulmaya davet ediyoruz. İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez."

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Gibri 2020-06-07 19:07:57

1958 - 1974 biz bu taktikleri yemeyik , Ayasofyada Fetih süresi okudunuz bunlar missilleme yapar. Ermeni ve Rum kilselerini cami çeviren kökten dinciler utansın.

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Gercekci 2020-06-07 19:22:10 @Gibri

Heriki tarafta da iki toplumu bolmek isteyen , nefreti korukleyen psikopatlar vardir ve her zaman da olacaktir. Bunlarin amaclari HER IKI TARAFI DA KISKIRTMAK savas tamtamnciligi yapmak. Malesef basarili olmalari da cok kolay cunku heriki tarafta da psikopat ideolojilere alismis topluluklar vardir. Rum tarafina git camiye bomba at "RUMLAR ATTI" olur, veya Turk tarafina git Kiliseye bomba at "TURKLER ATTI olur. Yani nefret nefreti korukler ve biz de bu teroristlerin ekmegine bal suruyoruz cunku ZATEN istedikleri iki toplumun arasini acmak ve bunu basariyorlar. (Yapilan yorumlara , reaksiyonlara bak) . Savas cikartmak kavga cikartmak COK KOLAYDIR ama barisi korumak COK ZORDUR malesef.

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Tc 2020-06-07 18:53:45

Rum fazla kaşınma gelip kaşırız 1 günde alırız ona göre!

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Gercekci 2020-06-07 19:24:02 @Tc

Bu camilere saldiran teroristlerin TEK AMACI zaten senin boyle dusunmeni , hissetmeni saglamak. Nefreti ayrimciligi koruklemek. Sen de onlarin ekmegine bal suruyorsun farkinda olmadan .

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