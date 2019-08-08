Kalkanlı - Çamlıbel yolunda ölümlü kaza

Kalkanlı - Çamlıbel Anayolu üzerinde bugün saat 17.00 sıralarında, Celal Aydın (E-45), yönetimindeki CC 278 plakalı salon araç ile Çamlıbel istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpıp ardından kontrolsüzce yolun sağ tarafına savrulduğu sırada karşı istikametten gelmekte olan Mehmet Nalbant (E-30) yönetimindeki JY 536 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan CC 278 plakalı araç sürücüsü Celal Aydın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.