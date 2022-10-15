Künye
Kıbrıs 20
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Üzerinden kokain çıktı!
Üzerinden kokain çıktı!
Makatından uyuşturucu çıktı
Makatından uyuşturucu çıktı
Eşini öldüresiye dövdü!
Eşini öldüresiye dövdü!
Kokainle yakalandı!
Kokainle yakalandı!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
banner107

Kalkanlı'da olaylı gece; 1 ağır yaralı

Kalkanlı'da meydana gelen kavgada1 kişi ağır yaralandı...

15 Ekim 2022 Cumartesi 09:23
1126 Okunma
Kalkanlı'da olaylı gece; 1 ağır yaralı



Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

14.10.2022 tarihinde, saat 03:45 sıralarında, Kalkanlı’da Sarmaşık Sokak üzerinde Ö.F.E. (E-24), D.B.(E-24) ve E.K. (E-23) bir taraf olup, aralarında çıkan tartışma sonucu diğer taraf olan A.G.(E-26) ve E.K.(E-26) ile birbirlerine vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada, Ö.F.E. tasarrfunda bulundurduğu kırık cam şişesini öldürmek kastı ile A.G’nin yüzüne ve boynuna doğru gelişi güzel sallamak suretiyle söz konusu şahsı, yüzünden ve boyun kısmından ağır bir şekilde yaralamıştır. Olayda yaralanan A.G, kalrıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Yürütülen soruşturma kapsamında Ö.F.E. (E-24) tutuklanırken, olaya karışan diğer zanlılar hakkında yasal işlem (işlemiş oldukları suçlarla ilgili dava tebliğ edildi) başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenciler için kısmi af geliyor
Öğrenciler için kısmi af geliyor
Töre: Bizim bağımsızlığımız onlara mı kaldı?
Töre: Bizim bağımsızlığımız onlara mı kaldı?
Üreticilere son çağrı...
Üreticilere son çağrı...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim