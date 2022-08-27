Künye
Kıbrıs 25
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
6'şar bin euroya Avrupa vaadi!
6'şar bin euroya Avrupa vaadi!
Eylem sırasında, Polisi darp etti!
Eylem sırasında, Polisi darp etti!
Sapık dayı cezaevinde bekleyecek!
Sapık dayı cezaevinde bekleyecek!
Kaza yaptı... Kan örneğinde uyuşturucuya rastlandı!
Kan örneğinde uyuşturucuya rastlandı!
Aracında kokain çıktı!
Aracında kokain çıktı!
Flaş Haber
CTP, tercihini yaptı...
Kapat

Kalkanlı'da yangın...

Kalkanlı'da, Yapım İnşaat’a ait konteyner içerisinde açık unutulan elektrikli su ısıtıcısı yangına neden oldu.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:31
249 Okunma
Kalkanlı'da yangın...


Polis'in açıklaması şöyle:

6.08.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Kalkanlı'da, Yapım İnşaat’a ait konteyner içerisinde açık unutulan elektrikli su ısıtıcısının aşırı ısınarak kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. 

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu,   konteyner içerisinde bulunan 10 adet şilte, 10 adet yorgan ve çarşaf, muhtelif mutfak eşyaları, bir adet LCD tlevizyon, elektrikli su ısıtıcısı, 3 adet elektrikli soba, 4 adet masa, 1 adet ahşap dolap ve konteynere bitişik ahşap depo tamamen yanarak zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ENI sondaj gemisini İtalyan savaş gemisi gözetliyor
ENI sondaj gemisini İtalyan savaş gemisi gözetliyor
Bazı bölgelere 12 saattir elektrik verilemiyor!
Bazı bölgelere 12 saattir elektrik verilemiyor!
Gençlerin aracından uyuşturucu çıktı!
Gençlerin aracından uyuşturucu çıktı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim