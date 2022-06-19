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Kalkanlı'da yangın!

Polis Basın Subaylığı Kalkanlı'da şahsa ait depo olarak kullanılan, etrafı telli alan içerisinde gerekli emniyet tedbiri almadan spiral (izmirillo) makinesi ile çalıştığı sırada, makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangının meydana geldiğini kaydetti.

19 Haziran 2022 Pazar 10:00
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Kalkanlı'da yangın!
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Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18.06.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Kalkanlı’da, N.Ç.(E-52), bir şahsa ait depo olarak kullanılan etrafı telli alan içerisinde gerekli emniyet tedbiri almadan spiral (izmirillo) makinesi ile çalıştığı sırada, makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu; iş yeri avlusu içerisindeki kuru otlar ile yedek parça olarak kullanılan iş yerine ait dört adet araç ile üç tonluk su deposu yanarak zarar gördü. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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