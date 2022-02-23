Künye
Kıbrıs 15
hafif yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş yapmak isterken yakalandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş...
Ofisinde silah bulundu
Ofisinde silah bulundu
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
15 yaşındaki kıza tecavüz
15 yaşındaki kıza tecavüz
Vahşi cinayette mahkemeden detaylar...
Vahşi cinayette mahkemeden detaylar...

Kalkanlı-Tepebaşı’nda “fidan dikimi etkinliği” yapılacak

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre etkinlik, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın katılımıyla düzenlenecek.

23 Şubat 2022 Çarşamba 19:12
62 Okunma
Kalkanlı-Tepebaşı’nda “fidan dikimi etkinliği” yapılacak
banner108

 Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yarın Kalkanlı-Tepebaşı’nda “fidan dikimi etkinliği” yapılacak. 
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre etkinlik, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın katılımıyla düzenlenecek. 
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde başlatılan “Cumhurbaşkanlığı Hoş Geldin Bebek Hatıra Ormanı” projesi kapsamında düzenlenecek fidan dikimi etkinliği, saat 10.00’da başlayacak.
“Cumhurbaşkanlığı Hoş Geldin Bebek Hatıra Ormanı” projesi, 1 Nisan 2021 tarihinde başlatıldı ve o tarihten itibaren “KKTC’de doğan her bebek için ağaç dikilmesini” amaçlıyor. 
“Çevre dostu proje” kapsamında, her yıl Ocak-Şubat aylarında, o yıl doğan ve ailelerine sertifika gönderilen bebekler adına, Kalkanlı-Tepebaşı arasında bulunan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Hoş Geldin Bebek Hatıra Ormanı”nda dikim etkinliği yapılacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatlıcıoğlu sevenlerini yasa boğdu
Tatlıcıoğlu sevenlerini yasa boğdu
Güney'de 2 bin 167 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
Güney'de 2 bin 167 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
Gazimağusa Belediyesi’ndeki grev kaldırıldı
Gazimağusa Belediyesi’ndeki grev kaldırıldı









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim