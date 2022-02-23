Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yarın Kalkanlı-Tepebaşı’nda “fidan dikimi etkinliği” yapılacak.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre etkinlik, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın katılımıyla düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde başlatılan “Cumhurbaşkanlığı Hoş Geldin Bebek Hatıra Ormanı” projesi kapsamında düzenlenecek fidan dikimi etkinliği, saat 10.00’da başlayacak.

“Cumhurbaşkanlığı Hoş Geldin Bebek Hatıra Ormanı” projesi, 1 Nisan 2021 tarihinde başlatıldı ve o tarihten itibaren “KKTC’de doğan her bebek için ağaç dikilmesini” amaçlıyor.

“Çevre dostu proje” kapsamında, her yıl Ocak-Şubat aylarında, o yıl doğan ve ailelerine sertifika gönderilen bebekler adına, Kalkanlı-Tepebaşı arasında bulunan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Hoş Geldin Bebek Hatıra Ormanı”nda dikim etkinliği yapılacak.