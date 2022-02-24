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Kalkanlı Yaşam Evinde Skandal Görüntüler…

Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’nde çıkan skandal görüntülerden sonra bir skandal da Kalkanlı Yaşam Evi’nde ortaya çıktı.

24 Şubat 2022 Perşembe 14:18
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Kalkanlı Yaşam Evinde Skandal Görüntüler…
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Kalkanlı Yaşam Evi’nde yaşayan yaşlılara gerekli hizmet verilmiyor ve yaşlıların durumu gün geçtikte daha da kötüleşiyor.

Kalkanlı Yaşam Evi’nde son zamanlarda ölüm sayılarının arttığına dikkat çeken kaynak, Yaşam Evi’ndeki hastaların bakımlarının yapılmadığını belirtti.

Yaşlı Bakım evinde hastaların hor kullanıldığını ifade eden kaynak, hastalara gerektiği şekilde bakılmadığını söyledi.

İnsanlar artık son nefesini verirken vücutlarındaki yaralar ile ölüme terk edildiğini belirten kaynak, Yaşlı Bakım Evinde olan tüm olayları çalışan herkes bildiğini iddia etti.

KAYNAK : KULİS KIBRIS

Son Güncelleme: 24.02.2022 15:21
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