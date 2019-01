Kalkanlı Yaşam Evi’nin Açılışı Yapıldı...

Kalkanlı Yaşam Evi’nin açılışı Başbakan Tufan Erhürman ve Sağlık Bakanı Filiz Besim tarafından yapıldı.

Açılışa Başbakan Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Eşi Meral Akıncı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bazı milletvekilleri ve diğer yetkililer ile bölgeden vatandaşlar katıldı.

17 Aralık’ta çalışmaya başlayan merkezde 20 hasta bulunuyor. Merkez 300 yatak kapasitesine kadar çıkabilecek durumda.

Merkezin yapımında Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, KKTC Orman Dairesi, Vakıflar İdaresi, Gönyeli Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, GÜKAD, Has-Der, Güzelyurt Kadınlar Konseyi, Güzelyurt Kadınlar Birliği, Güzelyurt Yeşilada Lions, Kocareis Restoran, Eziç, Ermataş, Arbos Investment, Waterway Trading, Çalıkuşu LTD, Hilkat Restoran, Akçin Temizlik, Artesa, Mr Pound, Ali Karavezirler, Turgay Ersalıcı, Erdoğan Naim, Yılmaz Taşkın, Sevilay Esin’in destekte bulunduğu açıklandı.

ERHÜRMAN: “SOSYAL KALKINMA HEDEFİ ADINA ÖNEMLİ BİR ADIM”

Başbakan Tufan Erhürman da konuşmasında hükümetin göreve geldiği ilk günden bu yana ortaya koyduğu ekonomik ve sosyal kalkınma hedefine işaret etti.

Bunun çoğu zaman sadece ekonomiyle ilgiliymiş gibi algılandığını dile getiren Erhürman öte yandan ekonomik olarak ne kadar iyi bir noktada olunursa olunsun işin sosyal yanı eksikse gerçek anlamda modern bir devlet olunamayacağını anlattı.

Erhürman, merkezin hem ihtiyaçlı insanlar için bir müjde hem de sosyal ve ekonomik kalkınma hedefinin sosyal bacağında atılmış önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Yıllar önce adada var olan hastabakıcılık kurumunun artık ortadan kalktığını ve bunun ciddi bir ihtiyaç olarak ortada olduğunu dile getiren Erhürman, ülkede yüzde 19 genç işsizliği varken hastabakıcılık alanında hizmet verenlerin hemen hemen tamamının yurt dışından gelmesinin hem istihdam hem kalkınma açısından ele alınması gerektiğini anlattı.

Erhürman hastabakıcılık işlerini yerine getirenlerin gereken niteliklere ve eğitime ne kadar sahip olduğunun da başka bir soru işareti olduğunu anlattı.

Merkezin 11 aylık sürede bu noktaya geldiğini ve bu 11 ayın da nasıl bir 11 ay olduğunun ne kadar ekonomik sıkıntılarla boğuşulduğu ortada olduğunu dile getiren Erhürman Merkezin bu hale gelmesine katkı koyan kurum kuruluş şahıslar da göz önüne alındığında toplumsal seferberliğin öneminin görülebileceğini anlattı.

BESİM: “BAKIM EVLERİYLE İLGİLİ TÜZÜK HAZIRLANDI”

Sağlık Bakanı Filiz Besim açılışta yaptığı konuşmada, büyük ailelerin yerini çekirdek ailelere bırakması ve ailedeki tüm fertlerin çalışmak durumunda olmasıyla aile büyüklerinin bakımıyla ilgili ihtiyaçlar ortaya çıktığını kaydetti.

İnsanların artık yaşlandıklarında kendilerine kimin bakacağıyla ilgili endişe duymaya başladığını ifade eden Besim devletin yaşlılara, çocuklara, zor durumdaki bireylere bakmak onları güvenceye almak yükümlülüğüne işaret etti.

Göreve geldiği ilk günden itibaren, yaşlı aile bireylerinin bakımıyla ilgili çok sayıda vatandaştan telefon aldığını anlatan Besim bunun ülkede ciddi bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Özel bakım evleri de dahil bakım evi konusunu standardize eden bir tüzük bulunmadığını kaydeden Besim, göreve gelmesiyle gerek özel gerek devletin bakım evleriyle ilgili tüzük hazırladıklarını bunun kısa süre içinde yürürlüğe gireceğini anlattı.

Kalkanlı Yaşam Evi’nin içinde olduğu binanın 10 sene önce özel teşebbüs tarafından turizm tesisi olarak yapıldığını ancak işletilemediğini ve devlete aktarıldığını anlatan Besim, atıl durumda kalan bu binanın yaşlı bakım evi haline getirilmesini gündeme getirdiklerinde, Başbakan ve Bakanlar Kurulu’nun iradesiyle binanın 10 dakikada bakanlığa devredildiğini kaydetti.

Bunun hükümetin konuya olan hassasiyetini gösterdiğini anlatan Besim buraya yapılacak istihdamlar konusunda da hükümetin desteğini gördüklerini iletti.

“ŞU ANDA 20 HASTA VAR 300 KİŞİLİK KAPASİTE MEVCUT”



17 Aralık’ta çalışmaya başlayan merkezde şu an 20 hasta bulunduğunu anlatan Besim, binanın 300 yatak kapasitesine kadar çıkabileceğini aktardı.Burada çalışacak ekibe özel önem verdiklerini dile getiren ve ekibi sahneye çağırarak tanıtan Besim, şu ana kadar 22 hastabakıcıya eğitim verildiğini de söyledi.Besim dışa açık hasta refakatçisi eğitimi verdiklerini, 100 kadar kişinin eğitildiğini kaydederek hedeflerinin hastabakıcılık yapacak her bireyin eğitimden geçmesi olduğunu dile getirdiHedeflerinin ileride her ilçede mutlaka devlete ait bir yaşam evi kurulması olduğunu dile getiren Besim, kaliteli özel yaşam evleri kurulmasının da hedefleri arasında olduğunu aktardı.Binanın bakım evi olacak şekilde yeniden organize edildiğini anlatan Besim, bu noktada çok sayıda özel kuruluş ve sivil toplum örgütünden de destek gördüklerini söyleyerek bu örgüt ve kuruluşlara teşekkür etti.Bina için Has-Der’in dokuma tezgahı kurduğunu, Ayhatun Ateşin’in uğraşı terapisi odası hazırladığını, çok sayıda gönüllünün gönderdiği kitaplarla kütüphane oluşturulduğunu anlatan Besim, binada fizik tedavi odası bulunduğunu, düzenli psikolog, psikiyatrist ve diyetisyen hizmeti verileceğini söyledi.Besim yaşam evi kapsamında, dileyen vatandaşların yaşlı yakınlarını sabahtan akşama bırakabileceği yaşlı kreşi hizmeti de verileceğini kaydetti.Madde Bağımlı Rehabilitasyon Merkezi konusunda da gelişmeler yaşandığını anlatan Besim bu merkez için Tarım Bakanlığı’ndan bir arazinin tahsis edilmesi çalışması olduğunu dile getirdi.Yaşam evinin hastanelerde bakımı süren yaşlıların aktarılmasıyla sağlık sistemi için de bir rahatlama yaratacağını anlatan Besim, bu merkezin yurttaş, STK, devlet işbirliğiyle kurulmasının bu ülkede çok güzel şeyler başarılabileceğinin kanıtı olduğunu dile getirdi.Konuşmaların ardından Başbakan Erhürman ve bakanlar ile diğer katılımcılar yaşamevi binasını gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.Başbakan Tufan Erhürman ve Sağlık Bakanı Filiz Besim daha sonra Güzelyurt Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek binayı gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde uzun süredir görev yapan Doktor Sevgi Öksüz ziyaretten sonra yaptığı açıklamada, daha önce sadece mesai saatleri içinde hizmet veren Merkez’de Sağlık Bakanı Filiz Besim’in göreve gelmesiyle yapılan değişiklikler sayesinde hızır acil servisinin hizmete girdiğini, 24 saat hizmet verilmeye başlandığını söyledi.Öksüz, özel şirketlerin de desteği alınarak yapılan düzenlemeler sayesinde Merkez’in göz doktoru, cilt doktoru, göğüs hastalıkları, kadın doğum, diş, çocuk, dahiliye alanında hizmet vermeye başladığını kaydetti.Daha sonra söz alan Sağlık Bakanı Filiz Besim de Güzelyurt’ta uzun zamandır sağlık konusunda eksiklikler bulunduğunu anlattı.Ekip olarak Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde ciddi bir tadilat yaptıklarını anlatan Besim personel sayısının arttığını, acil hizmetlerin devreye girdiğini, laboratuvar hizmetinin kısa süre içinde hizmete gireceğini, ultrasound hizmeti verilmeye başlandığını, röntgen hizmetinin kısa süre içinde hizmete gireceğini söyleyerek bunların sağlık kalitesini artırmak için önemli olduğunu dile getirdi.Başbakan Tufan Erhürman ise Bakan Besim’in ardından yaptığı konuşmada yapılan düzenlemelerin hem bölge halkına hem mevsimlik işçilere hem üniversitede okuyan öğrencilere hem de yakınlardaki ilçelerde oturan vatandaşlara hizmet vermek adına önemli olduğunu dile getirdi.Erhürman Merkezde yapılan düzenlemelerin Burhan Nalbantoğlu’nun yükünü de hafifleteceğine işaret etti.Erhürman Merkezde çalışan herkese özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.