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Kalkanlı’da Darp… 2 Kişi Tutuklandı, 1 Kişi Aranıyor

17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:23
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Kalkanlı’da Darp… 2 Kişi Tutuklandı, 1 Kişi Aranıyor

Kalkanlı’da bulunan  bir At Çiftliği'nde dün saat 18.30 sıralarında G.Y. (E-46), Y.T. (E-29) ve K.T. (E-34) ile çiftliğin sorumlusu Ö.G arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrasında söz konusu kişiler, Ö.G'nin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurup, ciddi şekilde darp ederek, burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Yürütülen soruşturma kapsamında G.Y. ve Y.T. tutuklandı, K.T. ise aranıyor.

GİRNE’DE KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU… 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Girne’de dün polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında 2 kişinin üzerinde kanunsuz uyuşturucu madde tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.30 sıralarında sokağa çıkma yasağı kapsamında polis tarafından gerçekleştirin denetimler sonucu A.A.A.’nın (E-33) kullanımında bulunan araç kontrol maksatlı durduruldu.

Bu sırada, bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan C.H.C’nin (E-24) şüpheli hareketleri üzerine söz konusu kişiler üzerinde arama yapıldı.

Aramada, A.A.A.’nın tasarrufunda, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan üç adet hap ve C.H.C.’nin tasarrufunda ise yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı.

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