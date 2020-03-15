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Kalkanlı’da Koronavirüs kararına uymayana yasal işlem

Polis Kalkanlı’da koronavirüsle ilgili kararlara uymayan restoran işletmecisine müdahale ederek yasal işlem ve soruşturma başlattı.

15 Mart 2020 Pazar 12:40
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Kalkanlı’da Koronavirüs kararına uymayana yasal işlem

Kalkanlı’da koronavirüs önlemleri çerçevesinde alınan kararlara uymayan restoran işletmecisi hakkında yasal işlem ve soruşturma başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam Kalkanlı’da, İ.K.’ye (E-37) işletmeciliğini yaptığı restoranı kapatması için polis tarafından ikaz yapıldı. İ.K. restoranı kapadı, sonra yeniden açtı. Yasal emirlere riayet etmeyen işletmeci hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ortaköy’deki evinde önceki gün hayatını kaybeden Ali Demirtaş’ın (E-87) dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebi “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olarak belirlendi.

İskele’de bu sabahın ilk saatlerinde İskele'de, Development And Management Ltd. şirketine ait odada elektrik akım sabitleyici cihazın (UPS) muhtemelen kısa devre yapmasıyla çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

Son Güncelleme: 15.03.2020 15:28
Anahtar Kelimeler:
CoronaKoronavirüsKalkanlıPolis
Yorumlar
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ilkokul 2020-03-15 13:04:28

Birde bu haberleri yazan arkadaş ilkokul mezunu gibi sürekli klavye hatası yapmasa da, okuduğumuzu anlasak ne güzel olur

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Kemal 2020-03-15 13:54:45

Karara Les Ambesedeurs casino da uymuyor neden hepsi kapalıyken orası açık bunu açıklarmısınız ?

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Sema 2020-03-15 14:29:32

/27 mart a kadar dukkanlar kapali ve bu tarihlere denk gelen cekler 30 undan once takasa girmeyecekmis.... Dalga gecmek gibi bir sey bu .... 28 ve 29 martta kepenk acan esnaf iki gunde cek parasini matbaadami basacak ❓otellerin vergileri 2021 e kadar ertelenmis

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