Kalkınma Bankası 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı, bugün yapılacak.

Bankadaki Can İbrahimoğlu Konferans Salonu’nda yer alacak toplantı, saat 10.00’da açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Konuşmalardan sonra ara verilecek ve ardından, bilanço ve kâr zarar hesapları ile denetçiler raporu ele alınacak.

Sermayenin artırılmasınında bulunduğu gündemdeki diğer maddeler “Kâr dağıtımının karara bağlanması; Yönetim Kurulu’nda B Hisselerini temsil edecek olan bir Üye’nin B Hissedarları arasından seçilmesi; Denetleme Kurulu Üyelerinin atanması; dilek ve temenniler”oluşuyor.

(BRT)