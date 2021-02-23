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Kalkınma Bankası Başkanı Akmercan görevden alındı

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Akmercan ile üyeler Batur Sağlamer ve Arda Kalfaoğlu görevden alınırken yerlerine Hasan Tosunoğlu, Serdar İlhan ve Enver Hoca atandı.

23 Şubat 2021 Salı 22:45
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Kalkınma Bankası Başkanı Akmercan görevden alındı

Kalkınma Bankası Başkanı Akmercan görevden alındı, yeni atamalar yapıldı.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Akmercan ile üyler Batur Sağlamer ve Arda Kalfaoğlu görevden alınırken yerlerine Hasan Tosunoğlu, Serdar İlhan ve Enver Hoca atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 25 Haziran 2019’da Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’na üye olarak atanan Ethem Akmercan, Batur Sağlamer ve Arda Kalfaoğlu'nun görevden alınmalarına ve yerlerine Hasan Tosunoğlu, Serdar İlhan ve Enver Hoca’nın atanmasına karar verildi.

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