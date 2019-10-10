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Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı komiteden geçti...

Cumhuriyet Meclisi İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ise oybirliği ilekabul etti.

10 Ekim 2019 Perşembe 16:21
Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı komiteden geçti...

Komite, Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı’nı da ele alarak, madde madde görüşmeye devam etti .

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite bugün saat 10.00’da HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı. Toplantıya, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekilleri Resmiye Canaltay, Aytaç Çaluda ve Menteş Gündüz katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden yetkililerin yanı sıra, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

KALKINMA BANKASI YASASINDA DEĞİŞİKLİK

Oy birliğiyle kabul edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı, kamudaki genel düzenlemeye paralel olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası üst kademe yöneticilerinin görevden alınmaları halinde atandıkları görevlerine geri dönmelerini düzenliyor. 

Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi ise şu:
“Ruh sağlığından yoksun olan kişilerin tedavi edilmesini, rehabilitasyonunu ve topluma yeniden kazandırılmasını, koruyucu ruh sağlığı hizmetleri politikalarının geliştirilmesini, ruh sağlığından yoksun kişilerin tedavi edilmesini, rehabilitasyonunu ve topluma yeniden kazandırılmasını, kişinin sağlıklı yaşama hakkının sağlanması ve toplumun tehlikeden korunabilmesi amacıyla kendi isteği dışında Hastaneye yatırılması sırasında veya toplum içinde yaşarken kötü muameleye uğramasının, damgalanarak toplumdan dışlanmasının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını ve yasal ve kurumsal düzenlemelerin yapılmasını ve insanlık onurunun korunmasını, hastaların sevk, yatış ve taburcu işlemlerinin düzenlenmesini, ilgili kurumlar arası eşgüdümün sağlanmasını, hastaların hastanende tedavi olanaklarından ayırımsız yararlanmalarını, toplum içinde tedavi ve rehabilite edilmeleri ile ilgili hukuki ve idari düzenlemelerin yapılmasını, gerekli kurumların kurulmasını ve bu kurumların denetlenmesini, toplum merkezli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine geçişin sağlanmasını, alkol, madde, tedavi merkezlerinin (AMATEM), çocuk ve ergen psikiyatrisinin ve adli psikiyatrinin uzmanlık alanlarının yasal çerçevesini ve alt yapısının oluşturulmasını sağlamak amacı ile Bakanlığımızca  Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

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Kalkınma Bankası
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