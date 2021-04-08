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Kalkınma Bankası'na yeni atama

Kalkınma Bankası Genel Müdürü görevden alındı, yerine İnanç Babaliki atandı.

08 Nisan 2021 Perşembe 22:47
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Kalkınma Bankası'na yeni atama

Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğü'nde görev değişikliğine gidildi.

Kalkınma Bankası Genel Müdürü Saffet Barutçu görevden alındı.

Barutçu'nun görevden alınmasıyla yerine İnanç Babaliki atandı.

Söz konusu atama Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:
Kalkınma Bankası
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