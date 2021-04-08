Kalkınma Bankası'na yeni atama

Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğü'nde görev değişikliğine gidildi.
Kalkınma Bankası Genel Müdürü Saffet Barutçu görevden alındı.
Barutçu'nun görevden alınmasıyla yerine İnanç Babaliki atandı.
Söz konusu atama Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kalkınma Bankası Genel Müdürü görevden alındı, yerine İnanç Babaliki atandı.
Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğü'nde görev değişikliğine gidildi.
Kalkınma Bankası Genel Müdürü Saffet Barutçu görevden alındı.
Barutçu'nun görevden alınmasıyla yerine İnanç Babaliki atandı.
Söz konusu atama Resmi Gazete'de yayımlandı.