Kalkınma Bankası Yasa Tasarısı görüşüldü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu dönemde Kalkınma Bankası’nda borçların yapılandırılması ve yeni kredi verilmesi konusunda son derece şeffaf bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili raporu görüşüldü.

Genel Kurulda söz alan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, geçmişte Maraş’ta seralarla, Lefke’de yurtlarla ve Dipkarpaz’da turizm yatırımlarıyla ilgili verilen kredilerin geri dönmediğini kaydederek, bu sıkıntıları aşmak için Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu ile bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Özersay, “Borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili bir çıkış yolu bulabilir miyiz, buna bakıyoruz. Son 3-4 ay içinde, uzun bir aradan sonra bazı krediler ve borçlar yeniden yapılandırıldı, ödemeler başladı. Banka tahsilat yapmaya başladı. Savsaklanan, borcu olmasına rağmen yasal süreç bir türlü başlatılamayan birçok örnekle ilgili, ki 200 civarındadırlar, yasal süreç başladı” dedi.

Kudret Özersay, kredi başvurusunda bulunanların bilançosunun, ödeme kapasitesinin, daha önceki kredilerle ilgili sicilinin hassasiyetle incelendiğini de kaydetti.

Genel Kurulda bugün ayrıca Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliği görev süresi dolan Prof. Dr. Ahmet Pehlivan yerine Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu atandı. Uzunboylu için kapalı oylama yapıldı. Uzunboylu, oy çokluğuyla YÖDAK üyeliğine seçildi. Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclisin bir sonraki birleşimi denetim gündemiyle yarın saat 10.00’da olacak.

KALKINMA BANKASI (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

Genel Kurul, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili raporunu görüştü.

Raporu Komite Başkanı Jale Refik Rogers okudu. İvediliği olmadığından tasarıyla ilgili üçüncü görüşmesi sonra yapılacak.

GÜNDÜZ

Rapor ve tasarı üzerine UBP milletvekili Menteş Gündüz söz aldı. Gündüz, Kalkınma Bankası yasa tasarısının üst düzey yöneticilerle ilgili olduğunu, tasarıda müşavir yaratılmaması için tedbirler bulunduğunu söyledi.

Gündüz, “Bu yasa tasarısının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Doğru bir yasa. Teşkilat yasasını da çıkarak bu yasayı tamamlayacağız” dedi.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 4’lü koalisyon döneminde müşavir yaratılmaması için yasa hazırlandığını anımsatarak, bu tasarının da onunla ilgili olduğunu söyledi, çalışmayı olumlu bulduklarını belirtti.

Özyiğit, müşavir yaratılmaması için hazırlanan yasanın bir bacağının eksik kaldığını belirterek, Kamu Reformu’nun hayata geçirilmesi için hükümete çağrı yaptı, atamaların liyakata ve performansa dayalı olması gerektiğine işaret etti.

Özyiğit, Kalkınma Bankası’nın verdiği kredilerin basında da sürekli tartışıldığını belirterek, tahsilatın yapılmasının önemli olduğunu söyledi, “Bu paralar toplumun paralarıdır. Geri dönülmez şekilde bir yerlere verilmesi kabul edilemez. ” dedi.

Özyiğit, yatırımın önünü açmak anlamında Kalkınma Bankası’nın ve devletin kontrolündeki diğer mali kurumların gençlerin teşvik edilmesinde önemli bir yere sahip olduğunu da vurguladı.

ROGERS

Komite Başkanı, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, tasarının, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ve yeni müşavir yaratılmamasını öngören yasa kapsamında hazırlandığını söyledi.

Tasarının teknik bir düzenleme içerdiğini belirten Rogers, ek bir teknik düzenleme daha yapılacağını belirtti.

Özyiğit’e katıldığını, üçlü kararnamenin kapsamının daraltılması, kamuda liyakata dayalı bir sisteme geçilmesi gerektiğini kaydeden Jale Refik Rogers, “Tüm partilerin bu konuda birlik olması gerektiğine inanıyorum” dedi.

ÖZERSAY

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da söz aldı. Özersay, Kalkınma Bankası’nın bu hükümet döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlandığını anımsattı.

Özersay, bu dönemde borçların yapılandırılması ve yeni kredi verilmesi konusunda son derece şeffaf bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Geçmişte Maraş’ta seralarla, Lefke’de yurtlarla ve Dipkarpaz’da turizm yatırımlarıyla ilgili verilen kredilerin geri dönmediğini, doğru öngörü üzerine oturtulmadığından dövizdeki dalgalanma nedeniyle ekonomik ve sosyal sorunlar yaşandığını söyledi.

Bu sıkıntıları aşmak için Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu ile bir çalışma yaptıklarını belirten Özersay, “Borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili bir çıkış yolu bulabilir miyiz, buna bakıyoruz” dedi.

Son 3-4 ay içinde uzun bir aradan sonra bazı krediler ve borçların yeniden yapılandırıldığını ve ödemelerin başladığını belirten Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, “Banka tahsilat yapmaya başladı” şeklinde konuştu.

Borç yapılandırmasında, küçük esnafa, üreticiye yardımı dokunacaksa Kalkınma Bankası’nın yasasında değişiklik yapılması önerisini Genel Kurul’a getirmeyi düşündüklerini belirten Özersay, “Yasa bu sıkıntıların aşılmasına cevaz vermiyor. Tıkanıp kalıyorsunuz” dedi.

Özersay, “Savsaklanan, borcu olmasına rağmen yasal süreç bir türlü başlatılamayan birçok örnekle ilgili, ki 200 civarındadır, yasal süreç başladı” dedi.

Kudret Özersay, yeni verilmeye başlanan kredilerle ilgili yönetim kurulunun kimin kime yakın olduğu, nasıl başvurduğu meselesinden ziyade, başvuranın bilançosuna, ödeme kapasitesine, daha önceki banka kredileriyle ilgili siciline bakıp karar verdiğini söyledi, “Bu konuda hassasiyetle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

(TAK)