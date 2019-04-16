Kalkınma Bankası’ndan sahtekarlıkla 5 milyon TL aldılar

(Kamalı Haber) Minareliköy’de faaliyet gösteren Mavi Kalem Öğrenci Yurdu’nun hissedarı olan Fatma Bayar’ın adına sahte vekaletname düzenleyip, sahtekarlıkla yaklaşık 5 milyon TL temin etmekle suçlanan zanlı Murat Durman, Soner Türkel ve Cemalettin Uygun tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, zanlıMurat Durman’ın Demirhan’da noter olan Soner Türkel’in huzurunda hazırlandığını gösteren KKTC Kalkınma Bankası’ndan Mavi Kalem Şti. için para çekilmesi için hazırlanan vekaletname üzerine “vekaleti veren” kısmına şirketin hissedarı olan Fatma Bayar adına sahte imza atıp sahteleyerek, 5 farklı tarihte toplam 4 milyon 888 bin 662 TL kredi temin ettiklerini söyledi.
Kuşcuoğlu, zanlı Murat Durman’ın konu evrakları zanlı Cemalettin Uygun’dan aldığını beyan ettiğini beelirtti. Kuşcuoğlu, Murat Durman’ın gönüllü ifade verdiğini belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.
isimleri tam olarak yazalım lütfen.
adam ekmek çalsa ispat edilmeden ismi resmi basılır , bunların neden yazılmaz... kesin anlaşamadıkları ortakları ihbar etmiştir...Beğen (1) Beğenmedim! (0)
Avradını siktiklerim
Mağusa doğru söylüyor. Açık isim yazılmalı. Gizlemek niye? Millet bilnesin ve pislikler onları da çalsınlar diye mi? Elbette isimleri yazıldı diye bunlardan utanma sıkılma beklemiyoruz da, millet bilsin, gardını alsın, kendini korusun.
Hep diyorum. Bu ülkenin en büyük sorunu yolsuzluuuuuuuk. Tüm yolsuzluk ve usülsüzluk yapanları eşşek siksiiiiiiin! Şe-ri-at. Yolsuzluk, hırsızlık(aç kalmamak için olan hariç), cinayet, tecavüz vs. için şeriat kuralları şart.
geldi gene tipini sevdiğim. şeriatına bir sana onbir. hukuğa uygun yargılanır cezasını çeker, şeriat isdersan arabistana.Beğen (1) Beğenmedim! (0)
kktc lidirler ondan baş harf yazılır tc olsalar eksiksiz yazılır isimler
Helal olsun. Bu insanlara devlette güzel görev vermek lazım.en azından bundan sonra başkası dolandıramaz
parayı veren müdür,araştırmayı sonuçlandıran memur,yüzdeliğini alan bakan veya milletvekili araştırılacak mı?bok yapacak