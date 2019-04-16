Kalkınma Bankası’ndan sahtekarlıkla 5 milyon TL aldılar

(Kamalı Haber) Minareliköy’de faaliyet gösteren Mavi Kalem Öğrenci Yurdu’nun hissedarı olan Fatma Bayar’ın adına sahte vekaletname düzenleyip, sahtekarlıkla yaklaşık 5 milyon TL temin etmekle suçlanan zanlı Murat Durman, Soner Türkel ve Cemalettin Uygun tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, zanlıMurat Durman’ın Demirhan’da noter olan Soner Türkel’in huzurunda hazırlandığını gösteren KKTC Kalkınma Bankası’ndan Mavi Kalem Şti. için para çekilmesi için hazırlanan vekaletname üzerine “vekaleti veren” kısmına şirketin hissedarı olan Fatma Bayar adına sahte imza atıp sahteleyerek, 5 farklı tarihte toplam 4 milyon 888 bin 662 TL kredi temin ettiklerini söyledi.

Kuşcuoğlu, zanlı Murat Durman’ın konu evrakları zanlı Cemalettin Uygun’dan aldığını beyan ettiğini beelirtti. Kuşcuoğlu, Murat Durman’ın gönüllü ifade verdiğini belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.