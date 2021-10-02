Ersan Saner dün gece Güzelyut’ta UBP Güzelyurt İlçesi örgüt başkanları ile bir araya geldi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bölge muhtarları ve örgüt yetkililerinin de katıldığı etkinlikte sevgi ve coşkuyla karşılanan Genel Başkan ve Başbakan Saner parti üyelerine “Tek başına iktidar” mesajı verdi.

Saner yaptığı konuşmada, “ gösterilen ilgi ve sevgiye teşekkür etti, “ Güzelyurt'un her zaman kendisi, UBP ve ülke için çok özel bir yer olduğunu” kaydetti.

“GÜZELYURT DAHA DA GELİŞECEK”

Güzelyurt'u haritalarla tartışmaya açıp, bölge insanını yerinden ve toprağından koparmaya çalışanlara inatla UBP'nin bölgeye dört elle sarıldığını belirten Saner, bölgenin tarım üretim kapasitesini artırması için destek vermeye devam edeceklerini, bölgenin daha da gelişeceğini” söyledi.

Bölgenin altın ürünü narenciyenin üretiminin, suyun bölgeye gelmesiyle daha da artacağına işaret eden Saner, bölgenin ayrıca üniversite kentine dönüşmesi için de belediyenin çalışmaları yanında, merkezi hükümetin de vizyonu olduğunu ifade etti.

Saner, "Güzelyurt’tan göçü durduracak adımların atılması iş ve ikamet olanaklarının artırılması, önümüzdeki dönem en başta gelen gündem maddelerimizden birisi olacak" dedi.

“ Kalkınma için ubp’de güven ve istikrar önemlidir”

“Pandeminin tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de ekonomik sıkıntılar yarattığını ancak bunların gerinde kalacağına emin olduğunu” ifade eden Başbakan Saner şunları kaydetti:

“ Önce parti içinde güven ve istikrarı sağlamalıyız. Nerden nereye nasıl geldiğimiz, ne olup bittiği herkesin malumudur. Kurultayımızda vereceğimiz karar çok önemlidir. Yolumuz bir hedefimiz tek. Önce istikrar sonra tek başına iktidar”.

“ ÜYELERİMİZİN BENİM DEVAM ETMEMDEN YANA AĞIRLIK KOYACAĞINA EMİNİM”

UBP Genel Başkanı, Başbakan Saner çok uzun yıllardır UBP içinde bulunduğunu, verilen her görevi en iyi şekilde yapma gayreti içinde bulunduğunu da ifade etti ve şunları söyledi:

" UBP üyelerinin, zor günlerde başarılı işler yaptığımızı, benim öteden beri sergilediğim vizyonu, yaşananları, partimize bağlılığımı değerlendirerek istikrardan, benim devam etmemden yana ağırlık koyacağına eminim" .