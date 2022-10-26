Kalp nakli oldu, 2 hafta sonra hayatını kaybetti

Trafik kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Arda Okur'un kalbinin nakledildiği 57 yaşındaki Adem Gökalp, bu sabaha yakın hayatını kaybetti.

İki hafta önce kalp nakli yapılan Gökalp’in ani solunum durması ve aniden çeşitli komplikasyonların gelişmesi sonucu beklenmedik şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gökalp, 7 yıldır ileri derecede kalp yetmezliğine bağlı olarak yapay kalp ile yaşamını sürdürüyordu. Söz konusu nakil, ülkede yapılan 4. kalp nakliydi.

Kaynak: Yenidüzen YENİDÜZEN'DE YER ALAN HABER İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ...