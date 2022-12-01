Kamacıoğlu: Brüksel temasları verimli geçti 

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, Brüksel temaslarını verimli olarak niteledi; “Bizi dinlediler, gerekli notları aldılar…”

Brüksel, 1 Aralık 22 (TAK): AB yetkileri ile görüşmeler yapmak üzere Brüksel’e giden Kıbrıs Türk Sanayi Odası ( KTSO) ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar (KTEZO) heyeti temaslarını tamamladı.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga, KTSO Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Görgüner Bahçeci ve KTSO Eski Başkanı Musa Sönmezler’den oluşan heyet, AB çatısı altında Kıbrıs’la doğrudan ilgili Judit Rozzsa, başkanlığındaki heyetle görüştü.

- Saygı göstererek bizi dinlemeleri çok önemli

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, ‘ Kıbrıslı Türk üreticilerin, ürün çeşidinin çoğalması yanında nitelikte aldığımız mesafeyi anlatmamız gerektiğini bilerek Brüksel’e uçtuk’ dedikten sonra şunları ekledi:

“Dünyanın her yerinde üreticinin, sanayicinin özel yeri vardır. Çünkü biz üreteniz, üretirken insanlara ekmek yaratınız. Nedeni ne olursa olsun, sanayicinin, esnafın gururuyla kimsenin oynamasına izin vermemek gerekir. Biz tamda bunları anlatmak istedik. Yaygın bir kanaat olarak AB’nin bugüne kadar bizi yeterince dinlemekten kaçındığı izlenimi vardı. Bu anlayışı içte ve dışta yıkmak şarttı. Brüksel’de yaptığımız görüşmelerde, uygar, barışçıl bir duruş sergilerken kendimizi de çok açık olarak anlattık. Saygı göstererek bizi dinlemeleri, gerekli notları dikkatle almaları çok önemliydi. Gördük ki bizi dinlerken eksiksiz saygı içindeydiler.”

- Yeşil Hat Tüzüğünün aksaklıklarını anlattık…

Kamacıoğlu, görüşmelerinde Yeşil Hat Tüzüğündeki aksaklıkları da dile getirdiklerini belirtip, “Kapsamın yeterli genişlikte olmadığını detaylı olarak anlattık. Biz KTSO olarak her türlü yapıcı yaklaşıma açığız. Siyasi amaç gütmezken, siyasi nedenlerle arzulanan mesafenin alınmamasından da rahatsızız. Bizim dışımızdaki siyasi kaygılar giderilmelidir. Tam da bu noktada AB yetkililerinin dikkatini çekmek istedik. Amacımıza bu noktada da ulaştık” dedi.

- Hellimi de konuştuk…

Brüksel görüşmelerinde Hellim Konusunun da önemli yer tuttuğunu ifade eden KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, “Pazar genişlemesi üretim için ciddi bir motivasyondur” ifadelerini kullandı. Kamacıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hellim, AB merkezinde en popüler konulardan biridir. Konuştuk. Kıbrıslı Türk üreticilerin hellimde pazar payının artması için gerekli koşulların yaratılmasında bizlere açılım yapmalarını istedik. Anlayışla karşılandık.”

- Tulga’nın değerlendirmesi…

Brüksel temaslarında yer alan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Koordinatörü Hürrem Tulga ise yapılan görüşmeleri şöyle değerlendirdi:

“Uzun süredir AB ile pek çok projede birlikte olduk. Ciddi açılımların da bu ilişkiler sayesinde olduğunu biliyoruz. Salgın döneminde işletmelere yapılan katkıları unutmadık ve görüşmelerin devamını ele aldık. En son zeytin yağı, macun, reçel ve pekmezin Yeşil Hat Tüzüğü kapsamına alınması bu tür ilişkilerin sonucudur. Sanayi Odamızla birlikte gerçekleştirdiğimiz Brüksel temasları, yeni hamlelerin başlangıcı olmuştur. Kıbrıs’ın geleceği bakımından bu tür temasların yararlı ve gerekli olduğuna inanıyoruz.”