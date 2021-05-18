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Kamacıoğlu: ‘Değişim Vakti, Üretim Vakti ve Kalkınma Vakti’…

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkan Adayı İş İnsanı Ali Kamacıoğlu, Kanal T'de yayınlanan Gündem Özel Programı'na katılarak Pınar Gözek'in sorularını yanıtladı.

18 Mayıs 2021 Salı 10:37
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Kamacıoğlu: ‘Değişim Vakti, Üretim Vakti ve Kalkınma Vakti’…

Kamacıoğlu 20 m² karelik bir atölyede kardeşi ile beraber başladığı ticaret hayatında, pek çok başarılar elde ettiği söyledi.

KKTC’de ilk çivi üreten, ilk çivi ihracatı yapan firma olduklarını, sonraki yıllarda çelik ve cam sektörlerine de el attıklarını ve artık solar sistem’de söz sahibi bir kuruluş ve dünya markası Vestel’in KKTC distribütörü olduklarını ifade etti.

Kamacığlu, böylelikle 400 kişiye iş ve aş olanağı sağlayan büyük bir firmaya dönüştüklerini vurguladı.

Ülkenin geleceği için sanayici arkadaşlarının önünü açabilmek ve sorunlarına çözüm üretebilmek için tecrübeli ve alanlarında ehil ekibi ile beraber inançla çalışma gaylesinde olduklarını söyledi.

Kamacıoğlu, sanayi üretiminin ülkelerin gelişmesi ve refah seviyesinin yükselmesi açısından çok büyük bir önem taşıdığına vurgu yaptı.

Kamacıoğu, kendi kendine yeten bir ülke ekonomisi için güçlü bir sanayi odası sloganı ile yola çıktıklarını yerli üretime destek vereceklerini söyledi. Kamacıoğlu ayrıca ülkede değişim vaktinin, üretim vaktinin ve kalkınma vaktinin geldiğinin altını çizdi.

YÖNETİM KURULU ADAYLARI:

ALİ KAMACIOĞLU (BAŞKAN ADAYI)

MUSTAFA ERSÖZLÜ

NİHAT YILMAZ

ERGÜN OZA

SILA EZİÇ AKTUNÇ

METİN YILGIN

MUSTAFA TOGAY

HÜSEYİN RUSO

HASAN KAYMAKAM

ATİLLA BULANCAK

MEHMET ÇILDIR

SERCAN GÖRGÜNER BAHÇECİ

MUSTAFA BETMEZOĞLU

ABDULLAH EMİRZADEOĞLULARI

Son Güncelleme: 18.05.2021 10:40
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Sanayi OdasıAli Kamacıoğlu
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