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Kamacıoğlu: "Hedefimiz erişilebilir, şeffaf, kapsayıcı, yenilikçi ve güçlü bir Sanayi Odası’dır”

Sanayi Odası Başkanlığına Aday olan Ali Kamacıoğlu, Gazimağusa Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu, esnaf ile sohbet etti.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:12
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Kamacıoğlu: "Hedefimiz erişilebilir, şeffaf, kapsayıcı, yenilikçi ve güçlü bir Sanayi Odası’dır”

Burada kısa bir açıklama yapan Kamacıoğlu, “sanayi benim için yaşam tarzıdır. Güçlü bir ekiple güçlü bir Sanayi Odası yaratmak için bütün firmalarımızı seviyelerini yükseltmek için ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Hedeflerimiz birçok dalda önemli üretimler yapmak. Ekibimiz ile birlikte bununla ilgili çok güzel çok değişik insanlarla tanışıyoruz ve çok iyi firmalar görüyoruz. Onları daha yüceltme için daha da büyültmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Pazartesinden itibaren bu işi görevi devralaraktan daha önemli noktalar getireceğiz diye düşünüyorum” dedi.

Kamacıoğlu açıklamasına şöyle devam etti;

Sanayimiz ve arkadaşlarımız çok olumlu geri dönüşler verdiler. Bu insanların gerçekten kucaklaşmaya ihtiyaçları var, ilgiye yardıma birlik olmaya ihtiyaçları var. Biz bunları gördük bunlarla ilgili konuştuk. Zaten planlarımız da bunlar vardı. Bunlarla da pekiştirdik arkadaşlarla görüştükten sonra istekleri doğrultusunda çok güzel iki yıl bekliyor sanayici arkadaşlarımızı. Lütfen bizi izlemeye devam etsinler çok değişik noktalarda geleceğiz bu inançtayım kendime güveniyorum.

35 yıldır üretiyorum üretmeyi çok seviyorum çok değişik ürünler üretip ihracatlar yaptım değişik tesisler kurdum bunlardan aldığım has beni çok mutlu ediyor. Bunu taçlandırıp sadece ben yaptım herkes yapabilir sloganını koyarak herkesi aynı noktada büyültmeye gelişmeye çalışmak için bu yola baş koyduk. Bu benim hayalimdi. Hedefimiz erişilebilir, şeffaf, kapsayıcı, yenilikçi ve güçlü bir Sanayi Odası’dır” dedi.

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