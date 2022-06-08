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Kamacıoğlu: “İhracatımızın önünü açmak için buradayız”

KTSO Ticaret Heyeti Londra temaslarına başladı. Başkan Kamacıoğlu ve oda heyeti Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti

08 Haziran 2022 Çarşamba 18:19
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Kamacıoğlu: “İhracatımızın önünü açmak için buradayız”
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Ticaret Heyeti ile İngiltere’nin Başkenti Londra’da bulunan Oda Başkanı ve heyeti bugün (08.06.22) Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası’nı (TİTSO) ziyaret ederek Oda Genel Sekreteri Gülfem Gören ile görüştü. Başkan Kamacıoğlu, hedeflerinin Kuzey Kıbrıs ihracatının önünü açmak olduğunu söyledi.

KTSO Dış İlişkiler Birimi personelinden oluşan oda heyetinin yer aldığı görüşmede TİTSO Genel Sekreteri Gülfem Gören, odanın tüm İngiltere’ye yayılmış bir yapısı olduğundan söz ederek, 100’ü aşkın üyeleri bulunduğunu ve odanın gümrük evrakları onayı ile sertifikasyon hizmetleri sunduğunu anlattı. Gülfem Gören, “Yönetim kurulumuzda Beko, Türk Hava Yolları gibi temsiliyetler bulunuyor. Odamız ayrıca, British Chamber of Commerce’in de üyesidir. Pandemi öncesi İstanbul’da düzenlediğimiz ‘Turkish British Business Forum isimli networking etkinliğini 2023 yılında yeniden düzenlemeyi planlıyoruz. Sizleri de aramızda görmekten mutlu oluruz” diye konuştu.

Gülfem Gören, her türlü iletişim ve bilgi paylaşımına hazır olduklarını dile getirerek, “Diğer odalardan farklı olarak bizler ticarete odaklanıp iki ülke arasında (İngiltere-Türkiye) etkinlikler düzenleriz” dedi.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, yapılan organizasyon hakkında Genel Sekreter Gören’e bilgi vererek, “Biz hedefimize Kuzey Kıbrıs ihracatının önünü açmayı koyduk. Bir ilki gerçekleştirerek Ticaret heyetimizle buradayız. Biz şu anda Türkiye’nin 90’lı yıllarını yaşıyoruz. Bunu başaracağımıza ve ihracatımızı artıracağımıza inanıyorum. Sizlerin katkısı da bizim için çok önemli” diye konuştu. Samimi bir havada geçen ziyarette gelecekte olası işbirlikleri konuşuldu.

Anahtar Kelimeler:
KTSOTicaret HeyetiKamacıoğluSanayi Odası
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