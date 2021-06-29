Kamacıoğlu: Sanayi Bölgelerimizi Gezdik, Sıkıntıları Gözlemledik

GÜNDEM KIBRIS

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kanal T’de katıldığı televizyon programında Pınar Gözek’in sorularını yanıtladı.

Sanayicilere sıkıntılar yaşatmamak istediklerini söyleyen Kamacıoğlu, “Çalışma izinleri konusunda kolaylıklar sağlamak için çalışmalar yaptıklarını. Oda olarak bir ağ oluşturmak istiyoruz. 1 Temmuz’da hayata geçecek büyük ihtimalle bu sistem” dedi.

Alayköy sanayi bölgesinin tellenmesi ve kapısının yapılması için çalışmalar yapıyoruz. Alayköy sanayi bölgesini örnek bölge ilan ettik. 17 tane sanayi bölgesini gezdik ve ne sıkıntıları var gözlemledik. Alayköy’ün ardından Mağusa Sanayi Bölgesi olacak” dedi.