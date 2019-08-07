Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?
Merkür'le İlgili Önemli Keşif

Kambilili tutuksuz olarak yargılanacak

07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:30
Kambilili tutuksuz olarak yargılanacak

Lapta’da Hisarköy’de meydana gelen sarhoşluk, rahatsızlık ve itale-i lisan suçlarından tutuklanan Romanyalı Valentina Kambilili bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Çamlıbel Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ahmet Gözütok, mahkemede mesele ile ilgili olguları aktardı.

Polis, Valentine Kambilili’nin önceki gece saat 23.00 sıralarında 288 promil alkol tesiri altında Hisarköy’de meydana gelen sarhoşluk, rahatsızlık ve itale-i lisan suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması ve bir kefilin 20 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Öte yandan zanlının daha önceden de aynı bölgede 7 ayrı benzeri suç işlediği, askıda davaları olduğu öğrenildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Valentina KambililiSarhoşAlkolHisarköyHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılmaz tutuksuz yargılanacak
Yılmaz tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları yeniden mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları yeniden mahkemeye çıkarıldı
Shebeb polise giderek yardım istedi
Shebeb polise giderek yardım istedi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim