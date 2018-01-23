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Kamera görüntüleri ele verdi

Haspolatta telle çevrili alan içerisindeki hurdaları çaldığı iddiasıyla mahkemeye çıkarılan Hüseyin Kurkmaz hakkında üç gün tutukluluk emri verildi.

23 Ocak 2018 Salı 10:44
Kamera görüntüleri ele verdi
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Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, Haspolat Sanayi Bölgesinde tellerle çevrili alan içerisinden hurda çaldığı öne sürülen zanlı Hüseyin Kurkmaz gözaltına alındı. 

Zanlının Kasım ayı 2017 tarihinde bu suçu işlediği belirtilirken, önceki gün kamera görüntülerinden tespit edildiği açıklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlı Hüseyin Kurkmaz’ın Kasım ayı 2017 tarihinde Haspolat sanayi bölgesinde Süleyman Ertuğrul’un kullanımında bulunan arsa içerisinde muhafaza edilen birçok hurdayı çaldığını söyledi. 

Soruşturma için üç gün tutuklu kalacak

Polis, zanlının bir elektrik motoru, 31 akü, 25 klima motoru, 35 kilo soyulmuş, 300 kilo soyulmamış kablo, 400 kilo hurda alüminyum, bir el kaynak makinesi ve bir marş dinamosu çaldığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada bölgede faaliyet gösteren hurdacıdan alınan kamera görüntülerinde hurdaların bir kısmını zanlının sattığının tespit edildiğini ifade etti. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler bulunduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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