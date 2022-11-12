Kamera görüntüleri incelenecek...

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Birtan Başaran, huzurda bulunan zanlı Yousif Ali Omer Hamid’in, Lefkoşa'da meydana gelen “Kasti Hasar” suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 10 Kasım 2022 tarihinde saat 23.30 raddelerinde zanlı Yousif Aliomer Lefkoşa'da Boltaşlı Sokak üzerinde bulunduğu bir esnada, aynı sokak üzerinde PP 426 plakalı araç ile seyir halinde bulunan Roaa Kaltham'ın kullanmakta olduğu aracı bilinmeyen bir sebepten durdurup aracın ön camını ve sağ dikiz aynasını elleri ile kasten ve kanunsuz olarak vurmak sureti ile hasara uğrattığını anlattı.

Başaran, zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ayrıca zanlının KKTC'de yasal statüsünün bulunup bulunmadığı ile ilgili de araştırma yapılması gerektiğini belirtip, bu bağlamda tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.