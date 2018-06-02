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Kamera görüntülerinden tespit edildi

Mağusa’da Veli Sarı’ya ait hurdalıktan çok sayıda malzeme sirkat ettiği tespit edilen Mehmet Altıntaş tutuklandı...

02 Haziran 2018 Cumartesi 09:49
Kamera görüntülerinden tespit edildi

Yeni Bakış gazetesinden Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da Veli Sarı’ya ait hurdalık içerisinden 3 farklı tarihte çeşitli malzemeleri sirkat ettiği tespit edilen Mehmet Altıntaş tutuklandı. 

“Sirkat” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Altıntaş aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Zanlının sirkat ettiği malzemeler ise aranıyor.

Kamera görüntülerinden tespit edildi

Meselenin tahkikat memuru Raif Safa, 1 Haziran tarihinde saat 02:00 raddelerinde Veli Sarı’ya ait hurdalık içerisinden 1 adet taşlama makinesi, 1 adet şarjlı matkap, 2 set alyen takımı, 1 set çatal anahtar seti ve 1 set tornavida takımı sirkat edildiğini açıkladı. 

Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikat ve incelenen kamera kayıtlarından zanlı Mehmet Altıntaş’ın olay yerine girdiğinin tespit edildiğini belirten Safa, zanlının tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. 

Safa, zanlı Altıntaş’ın gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirterek, zanlının yine ifadesinde 9 Mayıs tarihinde yine aynı hurdalık içerisinden 1 adet elektrikli matkap, 1 adet şarjlı matkap pili, şarjlı matkap şarj aleti sirkat ettiğini, 10-11 Mayıs tarihleri arasında ise yine aynı hurdalık içerisinden 4 adet güvenlik kamerası, 1 adet izmirillo, 1 adet şarjlı matkap ve 1 adet lokma seti sirkat ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. 

Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ve aranan emareler olduğunu belirten Safa, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Mehmet Altıntaş’ın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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