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Kamera görüntülerine bakılacak

 Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık mal kabul Hırsızlık Mal Kabulü, Ruhsatsız Eski Madeni Eşya Ticareti Yapmak ve Eski Madeni Alım Satım Defteri Kaydı Tutmamak suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.Dmahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Haziran 2021 Cumartesi 12:28
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Kamera görüntülerine bakılacak

(Kamalı Haber)

 Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık mal kabul Hırsızlık Mal Kabulü, Ruhsatsız Eski Madeni Eşya Ticareti Yapmak ve Eski Madeni Alım Satım Defteri Kaydı Tutmamak suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.Dmahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Vasfi Özbek olayla ilgili bulguları aktardı.

Özbek, zanlının 11 Haziran 2021 tarihinde, Lefkoşa'da, Metehan bölgesinde yarım inşaat içerisinden çalınan yaklaşık 4 bin TL değerindeki 1 adet beton düzeltme makinesini kimliği meçhul şahıslardan 230 TL karşılığında aldığını belirterek, zanlının hırsızlık mal kabulü suçunu işlediğini belirtti.

Polis ayrıca zanlının Haspolat’ta faaliyet gösteren Hatipoğlu Ticaret Ltd. isimli iş yerinin eski madeni eşya ticareti izni olmadığı ve alım satım defteri bulundurmadığını da ifade etti.

Polis memuru Özbek zanlının sirkat edilen iş makinasını kimlerden aldığının araştırılacağına işaret ederek, ayrıca zanlının iş yerinde ve çevresinde kamera görüntüsünün olup olmadığının araştırılacağını anlattı.

Polis Özbek, zanlının gönüllü ifade vermediğini bildirerek, serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme ihtimalinin de bulunması nedeniyle 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi maksadı ile zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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