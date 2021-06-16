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Kamera kayıtlarından kaçamadı

Girne’de meydana gelen hile ile sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı S.I.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Haziran 2021 Çarşamba 15:05
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Kamera kayıtlarından kaçamadı

(Kamalı Haber)

Girne’de meydana gelen hile ile sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı S.I.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı.

Kardeşler, zanlının 15 Haziran 2021 tarihinde Girne'de meydana gelen "Hile İle Sirkat" meselesine methaldar olduğunu söyledi.

Polis zanlının 15 Haziran 2021 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Girne'de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Lütfi Doğmuş’un yapmakta olduğu Yüksel Demirel isimli döviz bürosuna giderek konu döviz bürosuna 1780 dolar parayı verip Euro’ya çevirmek istediğini söyledikten sonra döviz ofisinin kendine vermiş olduğu 1450 Euro para içerisinden el çabukluğu ile 500 Euro parayı alarak hile ile sirkat ettikten sonra para değişimi yapmaktan vazgeçip vermiş olduğu parasını geri alıp bürodan almış olduğu Euro’yu 500 Euro eksik olarak geri verdikten sonra 500 Euro sirkat ettiğini söyledi.

Polis zanlının kamera görüntülerinden tespit edilip tutuklandığını ve ikametgâhında yapılan aramada tespit edilen 500 Euro para ve yine sirkat etmiş olduğu düşünülen Dolar ve Türk Liralarının emare alındığını söyledi.

Polis memuru Adnan Kardeşler zanlı hakkında başka döviz bürolarından da şikâyet bulunduğunu olabileceğinden bu nedenle soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 2gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 16.06.2021 16:28
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