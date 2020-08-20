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Kamera kayıtlarından tespit edildi

Lefkoşa’da meydana gelen araç içerisinden hırsızlık sçu le ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mustafa Türkkal ve Yusuf Ayter mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

20 Ağustos 2020 Perşembe 15:24
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Kamera kayıtlarından tespit edildi

Lefkoşa’da meydana gelen araç içerisinden hırsızlık sçu le ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mustafa Türkkal ve Yusuf Ayter mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı.

Polis, zanlılar Mustafa Türkkal ve Yusuf Ayter’in Araç İçerisinden Sirkat suçundan methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 16.08.2020 tarihinde, saat 10.30 raddelerinde, Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Şeker Bank önünde park halinde bulunan ER 639 plakalı Opel Combo marka araç içerisinden Mustafa Türkkal ve Mağusa'da sakin Yusuf Ayter’in, Zümrütköy'de sakin Tamer Resmi'nin kullanımında bulunan Huawei marka ön camı kırık beyaz renk cep telefonu ile Reeder marka beyaz renk tableti sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak incelenen kamera görüntülerinde konu şahısların Zanlı 1 Mustafa Türkkal ve Zanlı 2 Yusuf Ayter isimli şahıslar olduklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis,  akabinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği zanlı 1 Mustafa Türkkal’ın 19.08.2020 tarihinde Lefkoşa'da terminal bölgesinde bulunan bir aracın içerisinde uyurken tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, Zanlı 2 Yusuf Ayter’in ise Lefkoşa kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği Mağusa'da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak sirkat edilen Huwei marka cep telefonu ile Reeder marka tablet Mağusa'da bulunarak emare olarak zapt edildiğini anlattı. 

Polis, mesele ile ilgili olarak, Zanlı 1 Mustafa Türkkal'ın polis kayıtlarında askıda bekleyen çok sayıda meselesi olup benzer suçlar işlediği, zanlı 2 Yusuf Ayter'in ise polis kayıtlarında 30’dan fazla meselesi olup benzer suçlar işlediğini belirtip, zanlıların, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi

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