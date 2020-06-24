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Kamera kayıtlarını kim sildi?

Özel bir uçakla adaya gelen 9 kişinin ardından tartışmalar şiddetlenerek artıyor. Polisin olayla ilgili hazırladığı raporun sosyal medyaya düşmesinin ardından, otel kamera kayıtlarının silindiği öğrenildi

24 Haziran 2020 Çarşamba 07:50
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Kamera kayıtlarını kim sildi?

Özel bir uçakla adaya gelen 9 kişinin ardından tartışmalar şiddetlenerek artıyor. Polisin olayla ilgili hazırladığı raporun sosyal medyaya düşmesinin ardından, otel kamera kayıtlarının silindiği öğrenildi

HUKUKİ ÇEVRELER DELİL KARARTMA DEDİ…

Ada Basını Haber sitesinde yer alan habere göre oteldeki ve Casino’daki kamera kayıtları polis raporu ile birlikte ortaya çıkarken, hukuki çevreler bu durumu delil karartma olarak nitelendirdi ve yasal işlem başlatılması gerektiğini söyledi. Ada Basını Haber sitesinde yer alan habere göre ise Sivil Askeri İşbirliği Şube Müdürü Albay Ahmet Levent Tezel’in de olay günü orada bulunduğu iddia ediliyor.


OLAYLA İLGİLİ SKANDAL İDDİALAR DEVAM EDİYOR…

Özel izinle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen ve Merit Otel’de konaklayan 9 kişilik ekip gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bu konuda polisin hazırladığı ön raporun kamuoyuna düşmesinin ardından tartışmaların odak noktasına Merit Otel oturmuş durumda.


KAMERA KAYITLARININ SİLİNDİĞİ ORTAYA ÇIKTI…

Raporda Merit Otel ve Gazino’nun kamera kayıtlarının silindiğinin ortaya çıkması hukuk çevreleri tarafından “delil karatma” olarak nitelendirildi ve yasal işlem başlatılması gerektiği belirtildi.


MERİT İLE TEZEL ARASINDA BİR BAĞLANTI VAR MI?…

Yaşanılan skandal gündemi meşgul etmeye devam ederken, Ada Basını Haber Merkezi’ne gelen bilgilere göre olayın kayıtlarının silinmesine Sivil Askeri İşbirliği Şube Müdürü Albay Ahmet Levent Tezel’in de karıştığı, olay günü Tezel’in de Merit Casino’da olduğu ve kayıtların silinmesinde aktif rol oynadığı öğrenildi. Ayrıca Merit Otel’in her ay Tezel’e 10 bin TL maaş ödediği, lüks bir villa verdiği ve verilen villanın iç döşemelerinden seramik, mermer ve mutfak döşemelerine kadar yaptırdığı ortaya çıktı. Merit ile Albay arasında ilişkinin boyutu ise çevreler tarafından merak konusu oldu.
 

Son Güncelleme: 24.06.2020 08:01
Anahtar Kelimeler:
Özel Jet SkandalıCoronavirüsKoronavirüsKamera KaydıMerit
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VATANDAŞ 2020-06-24 09:13:49

Sivil Askeri İşbirliği Şube Müdürü Albay Ahmet Levent Tezel, BU DA HERHALDE ALBAY HÜSEYİN ATİK GİBİ BİRŞEY. MERAK EDEN GOOGLE'A HÜSEYİN ATİK YAZSIN.

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