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KAMERALARA TAKILDILAR!

03 Kasım 2022 Perşembe 17:07
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KAMERALARA TAKILDILAR!



Organize ve planlayarak KKTC’yi kana bulayan suikast davasıyla ilgili tahkikat duruşması devam ediyor.

Kıbrıslı Türk İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın ölümü ile sonuçlanan suikast davasıyla ilgili Girne Kaza Mahkemesi’nde tanıklar dinlendi.

Meseleyle ilgili olarak Polis Memuru Hasan Gökyay, Sivil Hizmet Görevlisi Resmiye Damdelen ve Sivil Hizmet Görevlisi Ender Şener dinlendi.

Mahkemede kent güvenlik sistemi kamera görüntüleri emare olarak sunuldu.

Dava 10 Kasım tarihine ertelendi.

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