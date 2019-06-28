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Kamerun pasaportu ile giriş yapan zanlı tutuklandı

28 Haziran 2019 Cuma 16:17
Kamerun pasaportu ile giriş yapan zanlı tutuklandı

 Metehan Sınır Kapısı’ndan başkasına ait Kamerun pasaportu ile giriş yapan ve tutuklanan zanlı Slyvie Mimi Ngoue, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, zanlı Slyvie Mimi Ngoue’nin 24 Haziran 2019 tarihinde Metehan Sınır Kapısı’ndan başkasına ait Kamerun pasaportu ile giriş yaptığını belirtti. Polis, zanlının turist statüsünde olduğunu söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber) -

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