Kamerunlu Amoa cezaevine gönderildi

Meseleyle ilgili olarak mahkemeye olguları aktaran polis memuru Şükrü Ömürlü, 5 Mayıs’ta saat 05.30’da Ercan Havalimanı’ndan zanlı Simon Igor Azebaze’nin Finlandiya uyruklu Yves Manterne Amoa’nın pasaportu ile konu şahsın kimliğine bürünüp,sahte davranışla kayıt temin ettiğini söyledi. Ömürlü, pasaportun uzmanlar tarafından inceleneğini belirtti. Ömürlü, zanlının suçüstü yakalandığını ve ülkemizde yasal statüsü olmadığını belirterek,tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.