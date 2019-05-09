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Kamerunlu Amoa cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber) - Ülkemize kendine ait pasaportla 8 Şubat’ta giriş yapan ve başkasına ait Finlandiya pasaportuyla Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken suçüstü yakalanan  zanlı Simon Igor Azebaze, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

09 Mayıs 2019 Perşembe 16:20
Kamerunlu Amoa cezaevine gönderildi
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Meseleyle ilgili olarak mahkemeye olguları aktaran polis memuru Şükrü Ömürlü, 5 Mayıs’ta saat 05.30’da Ercan Havalimanı’ndan zanlı Simon Igor Azebaze’nin Finlandiya uyruklu Yves Manterne Amoa’nın pasaportu ile konu şahsın kimliğine bürünüp,sahte davranışla kayıt temin ettiğini söyledi. Ömürlü, pasaportun uzmanlar tarafından inceleneğini belirtti. Ömürlü, zanlının suçüstü yakalandığını ve ülkemizde yasal statüsü olmadığını belirterek,tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kamerunlu Amoa
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