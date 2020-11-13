Kamerunlu uyuşturucu zanlılarına 7 gün daha tutukluluk

Girne ve Gemikonağı'nda gerçekleştirilen operasyon sonucu toplam 16 kilo 750 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi.

Operasyon sonucu tutuklanan 25 yaşındaki S.N.T., 23 yaşındaki C.O.N., 30 yaşındaki K.T.T., 30 yaşındaki G.A.B.A, 28 yaşındaki L.C.M, 27 yaşındaki J.A.J.T. ve 30 yaşındaki A.T.A. bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Zanlılar aleyhine 7'şer gün daha tutukluluk emri verildi.

NE OLMUŞTU?

Girne ve Gemikonağı'nda gerçekleştirilen operasyon sonucu toplam 16 kilo 750 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi.

Bir polis ekibi tarafından alınan bir bilgi üzerine Narkotik ekiplerinin Girne'de düzenlediği operasyonda yaklaşık 2 kilo hint keneviri ele geçirilirken, Gemikonağı'na uzanan operasyonun devamında ele geçirilen uyuşturucu miktarı 16 kilo 750 grama ulaştı.

Bu güne kadar ele geçirilen uyuşturucu miktarları arasında rekor rakama ulaşıldı. Bir başka polis ekibi tarafından alınan bilgi üzerine düzenlenen operasyonlarda 7 kişi tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu Gemikonağı’ndan Girne’ye ticari bir araçla gelen 25 yaşındaki S.N.T’nin tasarrufunda yaklaşık 1 kilo 750 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Olayla bağlantılı olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında; Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri ile Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından Yedidalga’da gerçekleştirilen operasyon sonucunda ise 23 yaşındaki C.O.N.’nun kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada yaklaşık 15 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar 25 yaşındaki S.N.T. ve 23 yaşındaki C.O.N. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 30 yaşındaki K.T.T., 30 yaşındaki G.A.B.A, 28 yaşındaki L.C.M, 27 yaşındaki J.A.J.T. ve 30 yaşındaki A.T.A. tutuklandı.