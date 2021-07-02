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Kamiloğlu: Dikkat etmezsek faturayı hepimiz ödeyeceğiz

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu, Koronavirüs vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti, kurallara uyma konusunda uyarılarda bulundu.

02 Temmuz 2021 Cuma 19:13
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Kamiloğlu: Dikkat etmezsek faturayı hepimiz ödeyeceğiz

 Kamiloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Vaka sayıları giderek artıyor. Son birkaç gündür sağlık çalışanları yine canla başla çalışıyorlar. Önlemlerin sıkılaştırılmasını istemiyorsak şimdiden tedbirimizi almalıyız. Birinin sizi denetlemesini beklemeyin. Sosyal mesafenizi koruyun, kapalı mekanlarda maske takmayanları uyarın. Özellikle kalabalık ortamlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmuyorsa ihbar edin. Düğünlerde sarılıp öpüşmeyin. Unutmayın aşılı olsanız bile hastalığı bulaşıp, bulaştırabilirsiniz. Bu basit kurallara uyarsak hepimiz rahat edeceğiz. Ama dikkat etmezsek günün sonunda faturayı hepimiz ödeyeceğiz…”

Anahtar Kelimeler:
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu
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