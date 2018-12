Kampanyalı Cihaz Alanlar Şimdi 2 Defa Kazanıyor!

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den İhtiyacını Ertelemeyene Kazandıran Kampanya

Müşterilerilerine en ileri teknoloji ürünlerini en avantajlı fiyatlarla sunarken fark yaratan kampanyaları ile yeni yıl heyecanına coşku katmayı sürdüren Kuzey Kıbrıs Turkcell, ihtiyaçlarını ertelemeyenlere iki defa kazandırıyor.

Turkcell’liler şimdi hem kampanyalı ürün avantajlarından yararlanacaklar hem de yapılacak çekilişlerle en son teknoloji ürünlerinden birini kazanacaklar.

Yeni yıl coşkusunu katlayarak büyüten Kuzey Kıbrıs Turkcell, yeni yıl kampanyası ile tüm Turkcell İletişim Merkezlerinden 27 Aralık 2018 – 31 Ocak 2019 tarihleri arasında kampanyalı cihaz alan tüm müşterilerine çekilişle 5 adet Alcatel PIXI 4 7” WIFI tablet kazandırıyor.

Yılın en çok kazandıran kampanyasında hediye yağmuru bunlarla sınırlı kalmıyor. Tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell iletişim Mağazalarından veya Yetkili Satış Noktalarından 27 Aralık 2018 – 31 Ocak 2019 tarihleri arasında yapacakları her iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus alışverişi karşılığında anında 1 adet 200 TL değerinde TTEC marka aksesuarın da sahibi olacak.