“Kamu arazisi” yapılan alanda “piknik” yapıldı.

Bu süreçte yürütülen çalışmalara destek veren herkes ile yeşil bir Kıbrıs özlemi duyan vatandaşlar, “tahrip edilen ve yeniden yeşil olması” gereken yerde “piknik” yapmaya katıldı.

Yapılan temsili pikniğe bazı örgüt ve vatandaşların da destek verdiği gözlemlendi.

Yeşil Barış Hareketi ve Biyologlar Derneği, yaptığı “piknik” etkinliği ile Girne Dağları’nın kuzey yamaçlarındaki ormanlık alan içerisinde yapımına başlanan Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi’nin 105 Konutluk Site İnşa Projesi’ne karşı açılan dava ve alınan ara emri sonrası, Bakanlar Kurulu tarafından da ilgili kararların iptali neticesinde 74 dönümün yeniden “kamu arazisi” olduğunu hatırlatmak istedi.

Yapılan konuşmaların ardından karpuz hellim kesildi, toplu çekilen anı fotoğrafı ile etkinlik son buldu.