Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Flaş Haber
Tüp gaza zam gelecek mi?
Kapat

“Kamu arazisi” yapılan alanda “piknik” yapıldı.

Yeşil Barış Hareketi ve Biyologlar Derneği, Girne  bölgesinde, mahkemenin ara emri vermesinin ardından Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden “kamu arazisi” yapılan alanda “piknik” yapıldı.

20 Ağustos 2021 Cuma 21:46
0 Okunma
“Kamu arazisi” yapılan alanda “piknik” yapıldı.

Bu süreçte yürütülen çalışmalara destek veren herkes ile yeşil bir Kıbrıs özlemi duyan vatandaşlar,  “tahrip edilen ve yeniden yeşil olması” gereken yerde “piknik” yapmaya katıldı.

Yapılan temsili pikniğe bazı örgüt ve vatandaşların da destek verdiği gözlemlendi.

Yeşil Barış Hareketi ve Biyologlar Derneği, yaptığı “piknik” etkinliği ile Girne Dağları’nın kuzey yamaçlarındaki ormanlık alan içerisinde yapımına başlanan Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi’nin 105 Konutluk Site İnşa Projesi’ne karşı açılan dava ve alınan ara emri sonrası, Bakanlar Kurulu tarafından da ilgili kararların iptali neticesinde 74 dönümün yeniden “kamu arazisi” olduğunu hatırlatmak istedi.

Yapılan konuşmaların ardından karpuz hellim kesildi, toplu çekilen anı fotoğrafı ile etkinlik son buldu.

Son Güncelleme: 20.08.2021 21:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataser: Öz kaynak suyumuzu daha verimli hale getirdik
Ataser: Öz kaynak suyumuzu daha verimli hale getirdik
Güney'de 5 ölüm, 311 yeni vaka
Güney'de 5 ölüm, 311 yeni vaka
Koronavirüs bir can daha aldı!
Koronavirüs bir can daha aldı!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim