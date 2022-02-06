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Kamu çalışanlarına toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) tarafından koordine edilen ve Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ - KAEM) tarafından eğitimleri verilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi”, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) talebi ile kamu çalışanlarına da verilmeye başlandı. 

06 Şubat 2022 Pazar 16:31
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Kamu çalışanlarına toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi
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 DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ-KAEM’in Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim programlarından 5 farklı alana yönelik modüler eğitim programı seçen KTAMS, kamu çalışanlarını toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirilerek sivil topluma fayda sağlamalarını amaçlıyor. 

Ocak ayı içerisinde Lefkoşa’da pandemi kuralları çerçevesinde yüz yüze olarak başlayan eğitimlerin Mart ayı içerisinde sona ermesi planlanıyor.  
Eğitimlerin sonunda, başarı elde eden katılımcılara “KTAMS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifikası” da takdim edilecek. 

Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim MerkeziKıbrıs Türk Amme Memurları SendikasıDAÜSEM
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