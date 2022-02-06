Kamu çalışanlarına toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) tarafından koordine edilen ve Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ - KAEM) tarafından eğitimleri verilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi”, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) talebi ile kamu çalışanlarına da verilmeye başlandı.