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Kamu görevlilerinin atanması hakkındaki tasarı onaylandı

Üst Kademe Yöneticiliği yapan kamu görevlilerinin atanması hakkındaki yasada değişikliği Meclis Genel Kurulu’nda oy birliği ile onaylandı.

25 Haziran 2019 Salı 16:12
Kamu görevlilerinin atanması hakkındaki tasarı onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı’nın ele alınması ile ilgili ivedilik tezkeresi görüşüldü.

Komite raporu, Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Jale Refik Rogers tarafından okundu.

Rogers, raporu okumasının ardından bu değişikliğin sadece teknik bir gereklilik olduğuna işaret etti.

Tasarı, önce madde madde, sonra bütünü oylanarak, oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, bu tasarının hayata geçmesi için çalışan tüm milletvekilleri ve meclis çalışanlarına teşekkür etti.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Kamu Görevlileri
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