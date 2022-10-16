Künye
Kıbrıs 20
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
Üzerinden kokain çıktı!
Üzerinden kokain çıktı!
Makatından uyuşturucu çıktı
Makatından uyuşturucu çıktı
Eşini öldüresiye dövdü!
Eşini öldüresiye dövdü!
Kokainle yakalandı!
Kokainle yakalandı!
banner107

Kamu Hizmeti Komisyonu açıkladı

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu ile Personel Dairesine ait münhal bulunan ilk atama kadrolarını doldurmaya yönelik yazılı sınavların bugün (16 Ekim 2022 Pazar) yaklaşık 1000 kişinin katılımı ile gerçekleştirildiğini duyurdu.

16 Ekim 2022 Pazar 21:13
373 Okunma
Kamu Hizmeti Komisyonu açıkladı



KHK Başkanı Ömer Köseoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamsda, saat 13.00’te 20 Temmuz Fen Lisesinde gerçekleştirilen Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu ilk atama mevkii III. Derece Maliye Müfettiş Yardımcısı sınavına 144 kişinin, saat 16.00’da 20 Temmuz Fen Lisesi ve Lefkoşa Türk Lisesinde gerçekleştirilen Personel Dairesi ilk atama mevkii IV. Derece Katip Yardımcısı sınavına ise 850 kişinin katılmaya hak kazandığı belirtildi.

Açıklamada, her iki yazılı sınavların sonuçları gün içerisinde Kamu Hizmeti Komisyonunun khk.gov.ct.tr adresli resmi web sitesinden takip edilebileceği kaydedildi.

Öte yandan daha önce duyurusu yapılan, yeni hizmete giren Merkezi Cezaevi binası için alınacak 21 adet IV. Derece Kadın Gardiyan Eri ve 78 adet IV. Derece Erkek Gardiyan Eri alımı için toplamda 99 adet Kadın ve Erkek Gardiyanın atama işlemlerinin tamamlandığı ve bu kişilerin 18 Ekim 2022 Salı günü görevlerine başlayacakları belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Komisyon’un, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait münhal taleplerini 2021 yılında programladığı, yapılan programa göre bu yıllara ait münhal taleplerinin yazılı sınavlarının 2023 yılının Nisan ayına kadar devam edeceği kaydedildi. Planlanan 288 sınavın 226’sının bugüne kadar gerçekleştiği, seçim yasakları kapsamı dışında kalanların da programlandığı gibi gerçekleşmesinin öngörüldüğü bildirildi. 2022 yılında gelen münhal talepleri ile seçim yasakları nedeniyle iptal olacak sınavların birlikte değerlendirilip yıl sonu itibarıyla programlanıp ilan edileceği de duyuruldu.

Anahtar Kelimeler:
Kamu Hizmeti Komisyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalp krizini tetikleyen 4 ana neden
Kalp krizini tetikleyen 4 ana neden
Vahşi yaşam nüfusu yüzde 70 oranında azaldı
Vahşi yaşam nüfusu yüzde 70 oranında azaldı
"KKTC, Doğu Akdeniz’de çok daha önemli bir noktada"
"KKTC, Doğu Akdeniz’de çok daha önemli bir noktada"










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim